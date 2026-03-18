Легионеры клубов Премьер-лиги Азербайджана вызваны в свои национальные сборные

18 Марта 2026 06:30
Сразу несколько иностранных футболистов, выступающих в чемпионате Азербайджана, получили вызовы в свои сборные для участия в мартовских матчах.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службы клубов, защитник "Туран Товуза" Родерик Миллер отправится в расположение сборной Панамы для участия в сборах в ЮАР, где 27 и 31 марта пройдут товарищеские матчи против местной национальной команды.

Его одноклубник, вратарь Олег Баклов, вызван в сборную Таджикистана. Голкипер поможет своей команде в заключительном туре отбора Кубка Азии-2027 против Филиппин, который состоится 31 марта.

Также вызов в национальную команду Танзании получил защитник "Шамахы" Альфонс Мабула. С 23 по 31 марта он примет участие в рамках FIFA Series, которые пройдут в Руанде.

İdman.Biz
