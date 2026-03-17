Роналдиньо из Агдаша: боролся за мечту, но его так и не заметили - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

33-летний футболист и фристайлер из Агдаша Умид Махмудов известен в своем окружении и в социальных сетях как азербайджанский Роналдиньо – или просто Умиддиньо. Его история близка многим: всю жизнь он мечтал попасть в сильную команду и посвятить себя профессиональному футболу. Он сделал для этого многое, но судьба распорядилась иначе и сейчас он выступает за региональный клуб "Барда".

Махмудов начал играть в футбол с детства. Любовь к этому спорту во многом сформировал его кумир – легендарный бразильский футболист Роналдиньо. Впервые он увидел его еще в начальных классах – по телевидению, где транслировали чемпионат Франции. "Тогда Роналдиньо был юным, только перешел в ПСЖ. С тех пор я смотрел все матчи сборной Бразилии", – вспоминает он в беседе с İdman.Biz.

Во дворе быстро заметили его увлечение и начали называть в честь бразильской звезды. Сам Махмудов считает, что прозвище закрепилось, в том числе благодаря его стилю игры. При этом он признает: до уровня Роналдиньо далеко даже многим известным футболистам – не говоря уже о нем.

"Я до сих пор не видел футболиста его уровня. Месси и Роналдо – исключение, конечно. Для меня он лучший в мире. От его игр получаю позитивную энергию. Из бразильцев по технике к нему приблизился Неймар, но травмы и неправильные решения не позволили ему стать лучшим", – говорит Махмудов.

В совсем юном возрасте он начал заниматься футбольным фристайлом. "Ребята во дворе рассказали, что видели по телевизору, как футболисты делают разные трюки с мячом. Я тоже начал пробовать. А когда появился YouTube, нашел видео с Роналдиньо и стал повторять за ним".

В то время новые финты передавались буквально "из рук в руки" – через двор, телевизор, а позже и социальные сети, доступ к которым был не в каждом доме. В 2006 году у Махмудова появился первый телефон Nokia и постепенно он начал снимать собственные видео, выкладывая их на YouTube.

В начале 2000-х он осваивал различные трюки и, по его словам, даже придумал собственный фирменный финт – подкидывание мяча пяткой. Хотя в интернете с ним часто спорят, утверждая, что он не является автором данного элемента. "Я начал делать это еще в 2004 году, а впервые выложил на YouTube в 2007. Я жил в деревне в Агдаше – шанс увидеть где-то этот финт был практически нулевой", – объясняет он.

Махмудов мечтает, чтобы этот элемент признали на международном уровне как его авторский. И если это когда-нибудь произойдет, он назвал бы его "радуга Умиддиньо".

Путь в большой футбол

По словам Махмудова, еще в школьные годы одно из его видео попало к представителям "Нефтчи", и его пригласили в команду. Однако родители не отпустили мальчика в столицу, и он поставил себе цель – переехать в Баку после окончания школы и найти путь в профессиональный футбол. "Я готовился поступить в университет только ради того, чтобы уехать в Баку и попытаться пробиться в футбол. Грубо говоря, учеба была вынужденной мерой".

Он признается, что сосредоточиться на учебе было сложно – желание играть иногда перевешивало. Тем не менее он поступил на факультет электротехники и энергетики Азербайджанского технического университета и переехал в столицу. "Я жил на Гара Гараева. Там был стадион, где тренировались младшие группы "Карабаха". Я ходил туда играть в мини-футбол. Тренеры обратили на меня внимание, но сказали, что из-за возраста не смогут взять – мне было уже 18 лет", – рассказывает он.

Но Махмудов не сдался. Он записал свои видео на диск и отправил на несколько телеканалов. В итоге, как фристайлер, принял участие в программах "Kim Kimdir" на ATV и "Kim nə bacarır?", надеясь, что его заметят футбольные клубы. "С детства я смотрел игры нашей сборной, мечтал играть за нее и верил, что был достоин этого. Во мне было столько желания… Но после телевидения мне так и не поступило ни одного предложения – даже на просмотр. Это было очень тяжело. Я сильно разочаровался".

Тем не менее футбол не исчез из его жизни. Он продолжал играть на любительском уровне, в том числе в России, куда позже уехал на заработки, поняв, что полностью связать свою жизнь с футболом уже не получится.

Региональный футбол

Позже Махмудов нашел себя в региональном футболе, выступал за разные команды. Сейчас он играет в региональном чемпионате за клуб "Барда" и продолжает заниматься торговлей за пределами страны. По его словам, никогда не поздно перейти на более высокий уровень – у него уже был опыт во второй лиге в составе команды из Агдаша.

"В любой сфере нужна своя тропинка или кто-то, кто покажет дорогу. Большинство людей талантливы, просто им не хватает шанса и удачи", – считает он.

По его словам, региональный футбол – это возможность для тех, кто еще не смог проявить себя. "Люди в регионах по-настоящему "голодны" до футбола. Бывает, на матчах Премьер-лиги – 300 зрителей, а в регионах я видел игры с четырьмя тысячами болельщиков".

Умид Махмудов не жалеет о том, как сложилась его спортивная карьера, и повторяет, что в каждом деле есть свое благо. "Люди думают: "Вот если бы тогда было так…". Но никто не знает, что на самом деле могло бы с ними случиться. Если жизнь сложилась именно так – значит, так и должно было быть. Но в любом случае нужно идти за своей мечтой и бороться до конца. Тогда ты ни о чем не пожалеешь".