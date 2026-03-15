Бывший главный тренер "Нефтчи": "Не хочу снова работать в Премьер-лиге"

Бывший главный тренер "Нефтчи" Самир Абасов прокомментировал слухи о возможном возвращении в "Сумгайыт".

Как сообщает İdman.Biz, в азербайджанских СМИ появилась информация о том, что руководство "Сумгайыта" рассматривает кандидатуру 110 дней находящегося без работы специалиста на случай возможных изменений на тренерском мостике команды.

Однако сам Абасов опроверг эти сообщения. "Такого ничего нет, все это неправда. Снова работать в Премьер-лиге? Нет, не хочу. Пока у меня вообще нет планов работать", - цитирует слова Абасова futbolinfo.az.

Напомним, Абасов покинул пост главного тренера "Нефтчи" после поражения от "Имишли" со счетом 2:3 в 12-м туре Мисли Премьер-лиги. Ранее специалист работал в "Сумгайыте", откуда в октябре 2024 года перешел в бакинский клуб.