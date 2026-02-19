Стало известно место Премьер-лиги Азербайджана в мировом рейтинге - ФОТО

Мисли Премьер-лига заняла 41-е место в рейтинге сильнейших национальных чемпионатов мира.

Как сообщает İdman.Biz, Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный список, в котором азербайджанский чемпионат набрал 1991,5 балла.

Рейтинг формировался на основе результатов клубов в международных турнирах и общего уровня выступлений.

Лидером списка стала английская Премьер-лига (8087 баллов). Второе место заняла бразильская Серия A (7735,5), третье — итальянская Серия A (7510). Далее расположились испанская Ла Лига (7400,5) и немецкая Бундеслига (6570,25).

Турецкая Суперлига с показателем 4029,25 балла занимает 12-ю позицию.

В рейтинге отсутствуют чемпионаты России, Ирана, Грузии и Армении.

Список составлен на основе показателей в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.