Талех Юзбеков: "Двенадцатый игрок поможет "Карабаху" обыграть "Ньюкасл" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Выход "Карабаха" в стадию плей-офф Лиги чемпионов УЕФА вызвал небывалый ажиотаж в стране, не оставив равнодушными даже тех, кто обычно далек от мира спорта. Своими ожиданиями от предстоящего противостояния с Idman.Biz поделился известный азербайджанский актер Талех Юзбеков.

"Несмотря на то, что в национальном чемпионате "Карабах" провел серию изнурительных матчей, я уверен: перед встречей с "Ньюкаслом" команда предельно мотивирована. Немалую роль сыграет и фактор родного поля. Не зря говорят, что болельщик — это 12-й игрок команды. Именно эта мощная поддержка поможет "Карабаху" одержать победу в бакинском поединке. Мой прогноз — 2:1 в пользу наших", — отметил Талех Юзбеков.

Напомним, что первая встреча между "Карабахом" и "Ньюкасл Юнайтед" состоится уже сегодня. Стартовый свисток на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова прозвучит в 21:45.