9 Февраля 2026
RU

Азербайджанский футболист о титуле на Мальдивах: "За границей такие победы ощущаются сильнее" ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
9 Февраля 2026 11:10
63
Азербайджанский футболист Назим Мамедзаде, ставший чемпионом Мальдив в составе "Мазии", оценил свой сезон и дальнейшие карьерные перспективы.

Мамедзаде отметил, что чемпионство за пределами Азербайджана имеет для него особую ценность.

"Чемпионство на Мальдивах меня радует. За границей такие победы ощущаются сильнее. Я начал играть сразу, потому что сезон уже продолжался. Сначала было легче, но затем пошли матчи с командами, идущими в верхней части таблицы, и там было намного сложнее. В итоге мы стали чемпионами и довольны этим", - сказал Мамедзаде в комментариях sportal.az.

Говоря об уровне чемпионата, он отметил: "Команды из первой пятерки профессиональны, все они играют на результат. По зарплатам здесь выше, чем в азербайджанской Первой лиге, но ниже, чем в Премьер-лиге", - отметил он.

Отвечая на вопрос о будущем, футболист заявил, что не настроен на частую смену стран и рассматривает вариант продолжения карьеры в нынешнем клубе.
"У меня есть контракт с "Мазией". Как будет дальше, пока сказать сложно, но здесь можно остаться. Я думаю о том, чтобы стабильно играть в одном месте и больше не менять страну", - подчеркнул Мамедзаде.

