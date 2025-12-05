Саша Илич - о своей дисквалификации: "Очень суровое решение. Я никого не убивал"

Главный тренер "Сумгайыта" Саша Илич после победы над "Дифаи" (3:1) в 1/8 финала Bizon Кубка Азербайджана по футболу заявил, что для команды было принципиально пройти этот этап, несмотря на допущенные ошибки. "Для нас было важно пройти этот этап. В плане игры у нас были недочеты и ошибки. В премьер-лиге так играть нельзя", — отметил он.

Как сообщает İdman.Biz, комментируя слабую игру молодых футболистов против представителя Первой лиги, Илич подчеркнул, что сохраняет доверие: "Я на их стороне. Да, были ошибки, но я им доверяю, у них есть потенциал. В будущем будет лучше".

Главный тренер также высказался о своей дисквалификации после матча 13-го тура премьер-лиги с "Шамахы", назвав ее чрезмерной: "Очень суровое решение. Я никого не убивал. Двухматчевой дисквалификации было бы достаточно".

Объясняя причину своей эмоциональной реакции, специалист отметил, что эпизод был неправильно воспринят: "Игра получилась эмоциональной. Я по-сербски кое-что сказал, но никому не адресовал эти слова. Это были просто слова, но это было плохо воспринято. После игры мы разрешили конфликт с противоположной стороной".

İdman.Biz