Экс-тренер "ЦСКА" может возглавить "Нефтчи"

Футбольный клуб "Нефтчи" рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера "ЦСКА" Виктора Гончаренко на должность нового наставника команды.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport-express.ru.

Предыдущим главным тренером бакинцев был Самир Абасов, возглавлявший команду с октября 2024 года. 24 ноября 2025 года специалиста отправили в отставку, исполняющим обязанности главного тренера стал Сянан Гурбанов.

"Нефтчи" занимает седьмое место в турнирной таблице Мисли Премьер-лиги Азербайджана с 16 очками в активе после 13 игр.

Последним местом работы 48-летнего Виктора Гончаренко был российский "Пари НН", белорусский специалист возглавлял команду из Нижнего Новгорода с октября 2024 по июнь 2025 года.

