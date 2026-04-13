Атлет из Барды: "Моя главная цель — обновить рекорд Азербайджана"

Чемпион Азербайджана по кроссу Бахтияр Аскерли заявил, что его главная цель — обновить национальный рекорд.

"Все прошло отлично, мы стараемся показывать максимум своих возможностей. Соперники были сильные, но именно упорная работа сыграла решающую роль в моей победе. Моя главная цель — обновить рекорд Азербайджана, потому что это одна из самых сложных задач. В июле и августе нас ждут Балканский чемпионат, а также ряд мемориальных турниров", - отметил Аскерли в комментарии report.az.

Он также подчеркнул важность развития инфраструктуры в регионах:

"Многие атлеты выходят именно из регионов, поэтому там необходимо уделять больше внимания развитию. В первую очередь не хватает стадионов с беговыми дорожками. Если такие условия будут созданы, интерес к легкой атлетике среди детей значительно возрастет. Сейчас из-за отсутствия инфраструктуры этот интерес снижается".

Отметим, что Аскерли стал победителем чемпионата Азербайджана по кроссу на дистанции 10 км, организованного Министерством молодежи и спорта и Федерацией легкой атлетики.