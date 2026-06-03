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В Баку пройдет первенство Азербайджана по легкой атлетике

Атлетика
Новости
3 Июня 2026 15:49
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В Баку пройдет первенство Азербайджана по легкой атлетике

5-6 июня в Баку состоится первенство Азербайджана по легкой атлетике среди спортсменов 2009-2010 годов рождения.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Федерации легкой атлетики Азербайджана, соревнования будут организованы совместно с Министерством молодежи и спорта.

Старт состязаниям будет дан в 15:30.

Первенство пройдет на стадионе Спортивной академии Азербайджана, а также на базе Федерации легкой атлетики по метательным дисциплинам.

Ожидается, что в турнире примут участие сильнейшие юные легкоатлеты страны.

İdman.Biz
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