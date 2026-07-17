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Екатерина Сариева: "Мы приняли стратегическое решение перед олимпийской квалификацией" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Атлетика
Интервью
17 Июля 2026 09:41
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Екатерина Сариева: "Мы приняли стратегическое решение перед олимпийской квалификацией" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Азербайджанская легкоатлетка Екатерина Сариева использует нынешний сезон в качестве плацдарма перед стартом нового олимпийского цикла. Мастер тройного прыжка, выигравшая серебряную медаль на XXXV Мемориале Косанова в Шымкенте, рассказала İdman.Biz о том, как наращивает форму.

"В этом сезоне мы приняли решение дать отдых моей основной толчковой ноге, попробовать выступать, прыгая с другой ноги. Это своего рода стратегическое решение, поскольку в следующем году начинается олимпийский квалификационный период. Для нас очень важно подойти к нему в оптимальном состоянии и выполнить олимпийский норматив. Поэтому этот сезон мы рассматриваем еще и как возможность адаптироваться к новым условиям и заложить хорошую базу на следующий год", - подчеркнула Сариева.

Она добавила, что на турнире бронзового уровня Континентального тура World Athletics в Казахстане рассчитывала на более высокий результат. "Соревнование прошло, к сожалению, не так, как я планировала. Улетела на 13,47 метров, но итогом нельзя быть недовольной. Каждый результат, каждый старт это опыт, поэтому я извлекла необходимые выводы и задачи и двигаюсь дальше. Я, как человек-максималист, рассчитывала немного на другие результаты. Они, конечно, не так далеки от моих нынешних, но, как говорится, все, что ни делается - все к лучшему. Главное, есть что исправлять, а пока есть над чем работать, значит, не все потеряно. Конечно, я двигаюсь в нужном направлении", - отметила Сариева.

Также легкоатлетка рассказала о дальнейших планах. "Сезон еще не закрыт, впереди чемпионат Европы. Сейчас я вхожу в топ-30 в рейтинге, но это пока достаточно шаткая позиция, с которой меня могут сместить. Поэтому ближайший план - поехать на еще один турнир в Казахстан, укрепить или даже улучшить свои позиции в табели о рангах, а затем уже готовиться к чемпионату Европы, который пройдет в августе в Великобритании. Планы пока такие", - резюмировала Сариева.

Зяки Фейзуллаев
İdman.Biz
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