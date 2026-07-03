Азербайджан выступит на Балканском чемпионате U18 по легкой атлетике

4 июля в городе Ново-Место в Словении пройдет Балканский чемпионат U18 по легкой атлетике.

Как сообщает İdman.Biz, сборная Азербайджана будет представлена на соревновании 10 спортсменами.

В женских соревнованиях Сафия Керимова выступит в беге на 100 м, Мадина Гусейнзаде — на 400 м, Гюльчин Нагиева — на 800 м, а Зейнаб Амрахова примет участие в метании диска.

Среди юношей Рамиль Исмаилов выступит в тройном прыжке, Шамхал Гасанзаде — в прыжках в длину, Мехди Аббасзаде — в беге на 400 м, Бюльбюль Бабаев — в прыжках в высоту, Даниил Шуваев — в беге на 100 м, а Логман Исрафилли — на дистанции 800 м.

Тренерами сборной будут Орхан Асланов, Михал Поганы и Анар Юсифов.