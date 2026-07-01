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Азербайджанские атлеты завоевали медали в Казахстане - ФОТО

Атлетика
Новости
1 Июля 2026 09:58
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Азербайджанские атлеты завоевали медали в Казахстане - ФОТО

Азербайджанские легкоатлеты Илаха Гулиева и Джабир Алиев завоевали медали на 35-м Мемориале Гусмана Косанова в Шымкенте.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Азербайджана, Гулиева выступила в беге на 400 метров.

Она показала результат 55,18 секунды и заняла второе место.

Джабир Алиев соревновался в прыжках в длину. Его результат составил 7,38 метра.

С этим показателем Алиев стал третьим среди 14 участников и завоевал "бронзу".

Отметим, что в соревнованиях бронзового уровня Континентального тура World Athletics принимают участие более 200 спортсменов из 12 стран.

İdman.Biz
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