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В Азербайджане продолжается первая Республиканская спортивная олимпиада школьников - ФОТО

Атлетика
Новости
21 Июня 2026 20:50
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В Азербайджане продолжается первая Республиканская спортивная олимпиада школьников - ФОТО

В стране продолжаются соревнования в рамках первой в истории Азербайджана Республиканской спортивной олимпиады школьников.

Как сообщает İdman.Biz, масштабный турнир организован совместно Министерством науки и образования и Министерством молодежи и спорта. Поддержку в проведении олимпиады оказывают Операционная компания Baku City Circuit и профильные спортивные федерации.

На стадионе Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта определились победители в соревнованиях по легкой атлетике. В борьбе за медали приняли участие 76 школьников, представляющих столицу и различные регионы страны.

Главными задачами проведения Республиканской спортивной олимпиады школьников являются повышение интереса к спорту среди учащихся, выявление талантливых ребят, а также расширение их соревновательного опыта.

İdman.Biz
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