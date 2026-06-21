В Азербайджане продолжается первая Республиканская спортивная олимпиада школьников - ФОТО

В стране продолжаются соревнования в рамках первой в истории Азербайджана Республиканской спортивной олимпиады школьников.

Как сообщает İdman.Biz, масштабный турнир организован совместно Министерством науки и образования и Министерством молодежи и спорта. Поддержку в проведении олимпиады оказывают Операционная компания Baku City Circuit и профильные спортивные федерации.

На стадионе Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта определились победители в соревнованиях по легкой атлетике. В борьбе за медали приняли участие 76 школьников, представляющих столицу и различные регионы страны.

Главными задачами проведения Республиканской спортивной олимпиады школьников являются повышение интереса к спорту среди учащихся, выявление талантливых ребят, а также расширение их соревновательного опыта.