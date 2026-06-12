Определились первые победители чемпионата Азербайджана по легкой атлетике - ФОТО

В Азербайджане стартовал национальный чемпионат по легкой атлетике, организованный Министерством молодежи и спорта и Федерацией легкой атлетики Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в турнире участвуют 135 спортсменов, представляющих различные клубы столицы, а также Гянджу, Исмаиллы, Барду, Хызы и Ордубад. Среди участников есть и члены национальной сборной.

Соревнования имеют важное значение с точки зрения отбора и подготовки к предстоящим чемпионату Европы и Балканскому чемпионату.

В первый день турнира чемпионами Азербайджана в беге на 100 метров стали Хамид Набиев и Ламия Валиева, на дистанции 400 метров победили Джавид Мамедов и Илаха Гулиева, на дистанции 1500 метров золотые медали завоевали Бахтияр Аскерли и Нила Гейдарова.

В беге на 3000 метров с препятствиями титул чемпиона страны завоевал Амрах Нагиев.

В соревнованиях по тройному прыжку победителями стали Рустам Мамедов и Екатерина Сарыева, в прыжках в высоту первенствовали Бюльбюль Бабаев и Зейнаб Гамбарова, в толкании ядра лучшими оказались Исмаил Алиев и Сакина Гаджизаде, а в метании копья золотые награды завоевали Орхан Гасымов и Ирада Алиева.

Чемпионат продолжается, а его итоги помогут определить состав национальной команды на ближайшие международные старты.