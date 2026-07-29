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Рекордсмен Южной Америки в марафоне пропал без вести

Атлетика
Новости
29 Июля 2026 02:10
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Рекордсмен Южной Америки в марафоне пропал без вести

Бразильский легкоатлет Даниэль Феррейра до Насименто пропал без вести и более месяца не выходит на связь, сообщает İdman.Biz со ссылкой на G1.

Отмечается, что 19 июня он вышел из дома в городе Парагуасу‑Паулиста (штат Сан‑Паулу). В понедельник, 27 июля, его семья подала заявление в полицию. Его мать Вальдирене рассказала, что некоторое время назад он стал снова проживать в ее доме и помогал ей в полевых работах. 28 июля спортсмену исполнилось 28 лет.

"Он был со мной, под моим присмотром. Я уходила на работу, и он шел со мной, ведь он всегда был хорошим парнем. Иногда я брала его с собой… он бегал; порой тайком уходил, чтобы немного потренироваться среди зарослей сахарного тростника", — отметила она.

Насименто представлял Бразилию в марафоне на Олимпийских играх в Токио. В апреле 2022 года он установил рекорд Южной Америки на марафонской дистанции, на соревнованиях в Сеуле показав время 2 часа 4 минуты 51 секунда.

В 2024 году Насименто сдал положительную допинг‑пробу, в которой были обнаружены три запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещества. В 2025 году Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) объявил о пятилетней дисквалификации спортсмена, наказание действует до июля 2029 года.

İdman.Biz
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