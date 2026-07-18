Джош Керр побил мировой рекорд в беге на милю

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр на 1500 м британец Джош Керр установил новый мировой рекорд в беге на милю в рамках 11-го этапа Бриллиантовой лиги в Лондоне. Он преодолел дистанцию за 3.42,66, превзойдя результат марокканского легкоатлета Хишама Эль-Герружа (3.43,13), который держался с 1999 года, сообщает İdman.Biz.

Легкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2026. 11-й этап. Мужчины. Миля:

1. Джош Керр (Великобритания) — 3.42,66.

2. Яред Нагьюз (США) — 3.45,69.

3. Джейк Хейворд (Великобритания) — 3.46,73.

Джош Керр также является чемпионом мира 2023 года в беге на 1500 м и двукратным чемпионом мира в помещении (2024, 2026) в беге на 3000 м.