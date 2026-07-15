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Азербайджанские легкоатлеты приняли участие в антидопинговом семинаре - ФОТО

Атлетика
Новости
15 Июля 2026 18:59
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Азербайджанские легкоатлеты приняли участие в антидопинговом семинаре

Для членов сборной Азербайджана по легкой атлетике состоялся образовательный семинар, посвященный вопросам антидопинга.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие прошло в административном здании Федерации легкой атлетики Азербайджана и было организовано Национальным антидопинговым агентством Азербайджана (AMADA).

В семинаре приняли участие спортсмены национальной сборной. В ходе встречи им подробно рассказали об антидопинговых правилах, принципах этичного поведения в спорте, а также о важности сохранения честной конкуренции и здоровой спортивной среды.

В AMADA отметили, что подобные образовательные мероприятия направлены на повышение уровня знаний спортсменов в сфере антидопинга, а также способствуют формированию ответственного отношения к соблюдению принципов честного спорта.

İdman.Biz
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