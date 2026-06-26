Экс-рекордсмена мира по бегу отстранили на семь лет за отказ от допинг-теста

Бывший обладатель мирового рекорда на полумарафонской дистанции кениец Кибивотт Канди дисквалифицирован на 7 лет за отказ от допинг-теста и фальсификацию процесса допинг-контроля.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Дисквалификация завершится 13 марта 2032 года. Согласно сведениям, 14 марта 2025 года на спортсмена было наложено временное отстранение по статье "Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб".

Канди 30 лет, в 2020 году в Валенсии он установил рекорд на полумарафонской дистанции, преодолев ее за 57 минут 32 секунды.