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Азербайджанская легкоатлетка выступит на чемпионате мира U20 — ФОТО

Атлетика
Новости
5 Августа 2026 18:41
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Азербайджанская легкоатлетка выступит на чемпионате мира U20 — ФОТО

Азербайджанская легкоатлетка Илаха Гулиева выступит на чемпионате мира U20 в Юджине (США).

Как сообщает İdman.Biz, спортсменка представит страну в беге на 400 метров.

Забег с участием Гулиевой начнется 6 августа в 23:53 по бакинскому времени. Чемпионат мира проходит с 5 по 9 августа.

Накануне старта за тренировкой легкоатлетки наблюдали вице-президент Федерации легкой атлетики Азербайджана Кенюль Нуруллаева, генеральный секретарь Магеррам Султанзаде и директор по спортивным вопросам Мариана Василева. Представители федерации поддержали Гулиеву и пожелали ей успехов.

Ранее Гулиева завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы Challenger в Монако. Она преодолела 400 метров за 54,64 секунды и обновила рекорд Азербайджана.

İdman.Biz
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