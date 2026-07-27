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В России 18-летнего атлета дисквалифицировали после победы на чемпионате страны

Атлетика
Новости
27 Июля 2026 00:10
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В России 18-летнего атлета дисквалифицировали после победы на чемпионате страны

Бегуна Николая Грудковского лишили победы на дистанции 200 м на чемпионате России в Екатеринбурге. Во время забега он побил российские рекорды национальных чемпионатов (20,44), среди юниоров (20,43) и молодежи (20,35), сообщает İdman.Biz.

Грудковский показал время 20,27 секунды, однако вскоре после финиша его дисквалифицировали. Как сообщила пресс-служба ВФЛА, Грудковский пять раз наступил на внутреннюю линию соседней дорожки.

Победителем в итоге стал Александр Николаев (20,56), "серебро" взял Андрей Лукин (20,61), третье место у Александра Миронова (20,78).

İdman.Biz
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