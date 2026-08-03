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Пропавшего на 44 дня участника Олимпиады нашли живым

Атлетика
Новости
3 Августа 2026 14:44
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Пропавшего на 44 дня участника Олимпиады нашли живым

Бразильский марафонец Даниэл Феррейра ду Насименту, числившийся пропавшим без вести 44 дня, найден живым.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Globo, 1 августа 28-летнего спортсмена узнал прохожий на востоке Сан-Паулу и обратился в полицию.

Насименту выглядел физически здоровым и подтвердил свою личность. Его доставили в полицейский участок, куда вскоре приехали родственники.

Марафонец пропал 19 июня. Последний раз его видели в муниципалитете Парагуасу-Паулиста, где он жил вместе с семьей. По словам матери спортсмена, после ухода из спорта у него возникли проблемы с психическим здоровьем.

Насименту представлял Бразилию на Олимпиаде в Токио и является рекордсменом Южной Америки в марафоне. В 2025 году его дисквалифицировали на пять лет за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с июля 2024 года.

İdman.Biz
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