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Чемпион Европы Назим Бабаев завершил карьеру: в Баку подвели итоги чемпионата Азербайджана по легкой атлетике - ФОТО

Атлетика
Новости
13 Июня 2026 19:56
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Чемпион Европы Назим Бабаев завершил карьеру: в Баку подвели итоги чемпионата Азербайджана по легкой атлетике - ФОТО

Завершился чемпионат Азербайджана по легкой атлетике, организованный совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией атлетики Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, заключительный день соревнований запомнился знаковым событием — последним профессиональным выступлением нашего титулованного атлета Назима Бабаева.

Таким образом, одна из ярчайших звезд азербайджанской легкой атлетики официально попрощалась с большим спортом. Напомним, что наивысшего исторического успеха спортсмен добился в 2019 году в Глазго, завоевав золотую медаль в тройном прыжке на чемпионате Европы в помещении. Кроме того, Назим Бабаев дважды становился чемпионом Всемирной летней Универсиады, а также победителем Игр исламской солидарности. На его счету множество наград престижных юношеских и молодежных международных турниров.

Победители финального дня чемпионата Азербайджана:

В заключительный день соревнований золотые медали в своих дисциплинах завоевали следующие спортсмены:

Бег на 200 метров: Новруз Асадли (мужчины) и Сальма Агабекова (женщины)

Бег на 800 метров: Логман Исрафилли (мужчины) и Гюльчин Нагиева (женщины)

Бег на 5000 метров: Амрах Нагиев (мужчины) и Наталья Валлек (женщины)

Прыжки в длину: Джабир Алиев (мужчины) и София Исрафилова (женщины)

Метание диска: Исмаил Алиев (мужчины) и Лала Джаниева (женщины)

Метание молота: Рагима Бейлярова (женщины)

İdman.Biz
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