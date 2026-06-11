17-летний легкоатлет из США показал лучший результат сезона в мире на 800 м

17-летний американский легкоатлет Купер Луткенхаус показал лучший результат сезона в мире на дистанции 800 м на этапе Бриллиантовой лиги в Осло, Норвегия.

Луткенхаус показал результат 1.42,08 минуты, улучшив результат лидера сезона Джоша Хойя (США) на 0,48 секунды (1.42,50). Вторым на финише стал кениец Эммануэль Ваниони (1.42,09), замкнул тройку лидеров канадец Марко Ароп с результатом 1.43,33 минуты.

Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Осло. 800 м, мужчины:

1. Купер Луткенхаус (США) – 1.42,08.

2. Эммануэль Ваниони (Кения) – 1.42,09.

3. Марко Ароп (Канада) – 1.43,33.

4. Тобиас Грюнстад (Норвегия) – 1.43,61.

5. Петер Бол (Австралия) – 1.43,64.