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17-летний легкоатлет из США показал лучший результат сезона в мире на 800 м

Атлетика
Новости
11 Июня 2026 00:18
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17-летний легкоатлет из США показал лучший результат сезона в мире на 800 м

17-летний американский легкоатлет Купер Луткенхаус показал лучший результат сезона в мире на дистанции 800 м на этапе Бриллиантовой лиги в Осло, Норвегия.

Луткенхаус показал результат 1.42,08 минуты, улучшив результат лидера сезона Джоша Хойя (США) на 0,48 секунды (1.42,50). Вторым на финише стал кениец Эммануэль Ваниони (1.42,09), замкнул тройку лидеров канадец Марко Ароп с результатом 1.43,33 минуты.

Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Осло. 800 м, мужчины:

1. Купер Луткенхаус (США) – 1.42,08.
2. Эммануэль Ваниони (Кения) – 1.42,09.
3. Марко Ароп (Канада) – 1.43,33.
4. Тобиас Грюнстад (Норвегия) – 1.43,61.
5. Петер Бол (Австралия) – 1.43,64.

İdman.Biz
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