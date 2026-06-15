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В Национальном олимпийском комитете прошел Форум культуры бега - ФОТО

Атлетика
Новости
15 Июня 2026 04:36
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В Национальном олимпийском комитете прошел Форум культуры бега - ФОТО

В Национальном олимпийском комитете прошел Run Culture Forum — Форум культуры бега.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие состоялось при поддержке The Baku Pulse, Федерации атлетики Азербайджана и бегового клуба Zəfər.

Форум объединил беговые клубы, организаторов соревнований, любителей спорта и людей, вносящих вклад в развитие этой сферы. Мероприятие стало важной платформой для обмена мнениями и налаживания будущего сотрудничества между участниками.

На мероприятии выступил руководитель отдела международных связей и развития Федерации атлетики Азербайджана Кянан Магеррамов. Федерацию на форуме также представлял Намиг Асадов. От бегового клуба Zəfər в мероприятии принял участие директор клуба Эльшан Гулиев.

В рамках форума прошли обсуждения, посвященные развитию культуры бега в Азербайджане, реализации новых инициатив и будущим проектам.

İdman.Biz
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