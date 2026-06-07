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Определились победители первенства Азербайджана по легкой атлетике среди юношей и девушек - ФОТО

Атлетика
Новости
7 Июня 2026 01:00
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Определились победители первенства Азербайджана по легкой атлетике среди юношей и девушек - ФОТО

5-6 июня Министерство молодежи и спорта Республики Азербайджан и Федерация атлетики Азербайджана провели первенство страны среди спортсменов 2009-2010 годов рождения.

Как сообщает İdman.Biz, в ходе соревнований атлеты проверили свои силы в беге на дистанции 100, 200, 400, 800 и 1500 метров, смешанной эстафете 4х100 метров, прыжках в длину и в высоту, а также в толкании ядра, метании копья, диска и молота.

Победители и призеры соревнований были награждены дипломами, медалями и памятными подарками.

İdman.Biz
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