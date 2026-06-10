Юный легкоатлет завоевал медаль после участия в проекте "Баку-2026"

Бесплатные легкоатлетические тренировки для школьников, проводимые в рамках проекта "Баку-2026 - Всемирная спортивная столица", принесли первый заметный результат.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта, после занятий для учащихся начальных классов школ Наримановского района пять детей были привлечены в группы профессиональной подготовки.

Одним из них стал ученик третьего класса средней школы №45 Шахрам Гаджиев.

На соревнованиях Kids Athletics Run, посвященных Всемирному дню детской легкой атлетики и организованных Федерацией легкой атлетики Азербайджана 31 мая на Бакинском бульваре, юный спортсмен завоевал серебряную медаль.

Шахрам Гаджиев стал вторым в забеге на 600 метров среди участников 2017-2018 годов рождения.

Отметим, что спортсмен тренируется под руководством Рамала Валиева.