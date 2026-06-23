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У жены Рамиля Гулиева отобрали олимпийскую медаль - ФОТО

Атлетика
Новости
23 Июня 2026 10:57
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У жены Рамиля Гулиева отобрали олимпийскую медаль - ФОТО

Международный олимпийский комитет пересмотрел итоги Олимпиады-2012 в Лондоне в женском беге на 800 метров и лишил Екатерину Гулиеву серебряной медали.

Как сообщает İdman.Biz, спортсменка, выступавшая на Играх за Россию под фамилией Поистогова, потеряла награду после того, как Спортивный арбитражный суд отклонил ее апелляцию по допинговому делу.

Гулиева изначально завоевала на Олимпиаде бронзовую медаль, а затем поднялась на второе место после дисквалификации Марии Савиновой. Однако позднее под санкции попала уже сама бегунья.

По данным Athletics Integrity Unit, в пробах Гулиевой, взятых в июле 2012 года, были обнаружены запрещенные вещества DHEA, андростендион и болденон. В результате ее результаты за период с 17 июля 2012 года по 20 октября 2014 года были аннулированы, а Олимпиада в Лондоне попала именно в этот временной промежуток. В мае 2025 года апелляция спортсменки была окончательно отклонена, после чего МОК обновил распределение медалей.

Теперь серебряная медаль перейдет к кенийке Памеле Джелимо, а бронзовая - к американке Алисии Монтаньо. Олимпийской чемпионкой в этой дисциплине остается представительница ЮАР Кастер Семеня.

Отметим, что в настоящее время Гулиева представляет Турцию. Она является супругой чемпиона мира по легкой атлетике азербайджанского происхождения Рамиля Гулиева.

İdman.Biz
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