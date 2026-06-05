В Азербайджане завершилось первенство страны по легкой атлетике среди спортсменов 2009-2010 годов рождения.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования были организованы Министерством молодежи и спорта Азербайджана совместно с Федерацией легкой атлетики Азербайджана.

В турнире приняли участие юные атлеты, представлявшие различные города и районы страны. Спортсмены соревновались в беговых дисциплинах, прыжках и метаниях, демонстрируя свои навыки и стремясь показать лучшие результаты.

По итогам соревнований отличившиеся участники были награждены медалями и дипломами.

Первенство стало очередным этапом развития детско-юношеской легкой атлетики в Азербайджане и позволило молодым спортсменам проявить себя на национальном уровне.