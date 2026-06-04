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Легкоатлетка Азербайджана: "Хочу продолжать бить рекорды" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Атлетика
Новости
4 Июня 2026 14:09
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Легкоатлетка Азербайджана: "Хочу продолжать бить рекорды" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

"Чемпионат Европы по легкой атлетике среди малых стран прошел для меня очень успешно. На дистанции 400 метров я заняла третье место. А в шведской эстафете, где я бежала этап 400 метров, сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль". Об этом в беседе с İdman.Biz рассказала 19-летняя азербайджанская спортсменка Илаха Гулиева.

На этих соревнованиях помимо двух бронзовых медалей девушка также обновила рекорд Азербайджана на дистанции 400 метров (54.64 секунды). Впервые на этой дистанции она добилась лучшего результата на национальном уровне в 2023 году на Европейском юношеском олимпийском фестивале (EYOF) среди спортсменов до 18 лет. На данный момент ей принадлежат рекорды страны на дистанции 400 метров среди спортсменок U20, U23 и взрослых, а также рекорд среди U20 на дистанции 200 метров в помещении.

"400 метров – очень сложная дистанция, но, несмотря на это, я ее люблю. Сейчас моя цель – пробежать 400 метров за 53 секунды и побить рекорд Азербайджана в возрастной категории U20 на дистанции 200 метров на открытом стадионе", – делится она.

По словам девушки, одна из ее самых больших мечт – принять участие в Олимпийских играх: "Я упорно работаю ради этой цели. На Олимпиаде хотела бы пробежать именно 400 метров".

Сейчас же спортсменка готовится к чемпионату Азербайджана, который пройдет 12-13 июня. Затем ее ожидает Балканский чемпионат по легкой атлетике в Греции и главное соревнование этого года – чемпионат мира U20 в США. "Я впервые получила возможность выступить на мировом первенстве", – добавила Илаха Гулиева.

İdman.Biz
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