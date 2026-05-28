28 Мая 2026
RU

Сборная Азербайджана выступит на чемпионате малых стран Европы

Атлетика
Новости
28 Мая 2026 14:38
12
Сборная Азербайджана выступит на чемпионате малых стран Европы

Сборная Азербайджана по легкой атлетике выступит на чемпионате малых стран Европы, который пройдет в Монако.

Как сообщает İdman.Biz, турнир состоится 30 мая 2026 года на стадионе "Луи II". Национальная команда Азербайджана уже отправилась в Монако для участия в соревнованиях.

Чемпионат организован Федерацией легкой атлетики Монако при поддержке Европейской атлетики.

Помимо хозяев турнира, в соревнованиях примут участие представители еще 17 стран. Среди участников - Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Босния и Герцеговина, Кипр, Грузия, Гибралтар, Исландия, Косово, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Черногория, Северная Македония и Сан-Марино.

Атлеты разыграют медали в беговых дисциплинах, прыжках, метаниях и эстафетах. В программу турнира включены забеги на 100, 200, 400, 800, 1500 и 5000 метров, барьерный бег, прыжки в высоту и длину, толкание ядра, метание копья, а также шведская эстафета.

Отметим, что турнир рассматривается как один из этапов подготовки к Играм малых государств Европы, которые пройдут в Монако в 2027 году.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Объявлены результаты заключительного дня Международного турнира памяти Афгана Сафарова - ФОТО
24 Мая 23:00
Атлетика

Объявлены результаты заключительного дня Международного турнира памяти Афгана Сафарова - ФОТО

Соревнования прошли при организации Министерства молодежи и спорта
В столице Азербайджана проходит международный турнир по легкой атлетике - ФОТО
23 Мая 19:40
Атлетика

В столице Азербайджана проходит международный турнир по легкой атлетике - ФОТО

В нем принимают участие около 80 легкоатлетов
19-летний бегун протащил 1300-килограммовую машину на 42 километра
23 Мая 15:29
Атлетика

19-летний бегун протащил 1300-килограммовую машину на 42 километра

Астралиец пробежал марафон с автомобилем на буксире

В Баку пройдет международный турнир памяти Афгана Сафарова
20 Мая 13:14
Атлетика

В Баку пройдет международный турнир памяти Афгана Сафарова

В соревновании по легкой атлетике выступят спортсмены из четырех стран

Азербайджанский легкоатлет завоевал лицензию на чемпионат Европы U18
15 Мая 23:59
Атлетика

Азербайджанский легкоатлет завоевал лицензию на чемпионат Европы U18 - ФОТО

Рамиль Исмаилов выполнил норматив в тройном прыжке

В Баку завершился столичный чемпионат по атлетике - ОБНОВЛЕНО
10 Мая 01:25
Атлетика

В Баку завершился столичный чемпионат по атлетике - ОБНОВЛЕНО

По окончании всех выступлений состоялась торжественная церемония награждения

Самое читаемое

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
27 Мая 11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 12:12
Зимние виды спорта

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО
27 Мая 23:20
Мировой футбол

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО

Фиксированная сумма трансфера составит € 70 млн
Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 16:21
Азербайджанский футбол

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

"Карабах", "Сабах", "Нефтчи" и "Туран Товуз" начали формировать составы под новый сезон и участие в еврокубках