Азербайджанский легкоатлет завоевал лицензию на чемпионат Европы U18 - ФОТО

16 Мая 2026
15 Мая 2026 23:59
Азербайджанский легкоатлет завоевал лицензию на чемпионат Европы U18

В Баку состоялось первенство столицы по легкой атлетике среди спортсменов, организованное Бакинским городским управлением молодежи и спорта совместно с Федерацией легкой атлетики Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в первый день соревнований прошли забеги на 100, 400 и 1500 метров среди юношей и девушек, а также турниры по тройному прыжку, толканию ядра и метанию копья.

Главным событием дня стало выступление Рамиля Исмаилова в соревнованиях по тройному прыжку. Азербайджанский спортсмен показал результат 14,40 метра и выполнил норматив для участия в чемпионате Европы U18.

Победителями соревнований также стали:

400 м, юноши - Джавид Абдуллаев (50,90)
1500 м, девушки - Элина Юсупова (5:40.30)
400 м, девушки - Дарья Садыгова (1:01.61)
Метание копья, девушки - Нихал Ахмедсой (20,49 м)
Метание копья, мужчины - Ниджат Ибрагимзаде (44,80 м)
100 м, девушки - Сафия Керимова (12,78 сек)
100 м, юноши - Данил Суваев (11,35 сек)
Толкание ядра, девушки - Айла Исмайылова (10,45 м)
Толкание ядра, юноши - Ниджат Ибрагимзаде (14,06 м)
1500 м, юноши - Нихат Гафаров (4:29.41)

Победители и призеры соревнований были награждены медалями и дипломами.

