В Баку пройдет летнее первенство города по атлетике

В столице Азербайджана 1–2 мая состоится летнее первенство города по легкой атлетике. Организаторами турнира выступают Федерация атлетики Азербайджана совместно с Бакинским городским управлением по делам молодежи и спорта.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию, за медали будут бороться спортсмены 2011–2012 годов рождения. Состязания пройдут на стадионе Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта, а также на базе федерации, предназначенной для метательных видов атлетики.