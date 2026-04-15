15 Апреля 2026
15 Апреля 2026 17:22
В Баку стартовала конференция руководителей Европейской легкой атлетики - ФОТО

В Баку начала работу конференция руководителей федераций, входящих в Европейскую легкоатлетическую ассоциацию.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие проходит в Baku Marriott Hotel Boulevard. На церемонии открытия президент Европейской легкоатлетической ассоциации Добромир Карамаринов высоко оценил деятельность Федерации легкой атлетики Азербайджана, назвав ее активным партнером, и поблагодарил за высокий уровень организации.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов подчеркнул важность подобных мероприятий для общего развития отрасли. В свою очередь, президент Федерации легкой атлетики Азербайджана Джавид Гурбанов отметил, что рад видеть участников в Баку, и пожелал конференции успешной работы.

После открытия генеральный директор Европейской легкоатлетической ассоциации Кристиан Милс представил обновленную стратегическую дорожную карту организации, уделив внимание вопросам привлечения болельщиков и цифровой трансформации.

Затем представители Словении, Испании и Дании выступили с докладами о внедрении стратегической повестки в национальных федерациях.

В рамках сессии по управлению этикой обсуждались вопросы манипуляции результатами, безопасности и предотвращения конфликта интересов, а также эффективные подходы к цифровой трансформации и монетизации на основе данных.

Отметим, что в конференции принимают участие 50 представителей из 32 стран. Работа форума завершится завтра.

İdman.Biz
