В Азербайджане прошел чемпионат страны по кроссу - ФОТО

12 Апреля 2026
В Азербайджане прошел чемпионат страны по кроссу

12 Апреля 2026 16:18
В Азербайджане прошел чемпионат страны по кроссу

В Азербайджане состоялся весенний чемпионат страны по кроссовому бегу.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования были организованы Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией легкой атлетики Азербайджана.

В турнире приняли участие более 80 атлетов из Баку, а также из Гянджи, Барды, Гедабея, Исмаиллы, Астары, Шамкира и Хызы.

В мужских соревнованиях на дистанции 10 км победу одержал представитель Барды Бахтияр Аскерли. На дистанции 6 км лучшим стал Санан Байрамов из Гянджи, а на дистанциях 3 и 2 км победили соответственно Нихат Гафаров и Роял Мираджзаде.

Среди женщин на дистанции 6 км очередное чемпионство оформила Анна Юсупова. В забегах на 4, 2 и 1 км первыми финишировали соответственно Элина Юсупова, Нила Гейдарова и Медина Годжаева.

