В Баку стартует первенство Азербайджана по легкой атлетике

В Азербайджане пройдет первенство страны по легкой атлетике среди спортсменов 2011-2012 годов рождения.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования состоятся 29 и 30 мая.

Первенство будет организовано Министерством молодежи и спорта и Федерацией легкой атлетики Азербайджана. Турнир пройдет на стадионе Азербайджанской спортивной академии, а также на базе Федерации легкой атлетики по метательным дисциплинам.

В ходе соревнований юные спортсмены будут состязаться в различных видах программы и разыграют награды национального первенства.

Ожидается, что турнир соберет перспективных легкоатлетов со всей страны и станет одним из ключевых стартов сезона для спортсменов данной возрастной категории.