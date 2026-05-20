В Баку пройдет международный турнир памяти Афгана Сафарова

23-24 мая в Баку состоится международный турнир по легкой атлетике, посвященный памяти заслуженного тренера Афгана Сафарова.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование пройдет при совместной организации Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Федерации легкой атлетики Азербайджана.

Турнир примет стадион Азербайджанской спортивной академии.

Помимо спортсменов из Азербайджана, в соревновании ожидается участие атлетов из Кыргызстана, Таджикистана и Грузии.

В программу турнира войдут беговые дисциплины, прыжки и метательные виды. В течение двух дней спортсмены будут соревноваться на различных дистанциях и в технических дисциплинах.