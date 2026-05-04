Эльшан Гулиев: “Бакинский марафон стал историческим шагом” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ФОТО

Состоявшийся вчера первый в Азербайджане забег на 42 км – "Бакинский марафон-2026" – стал знаменательным событием для нашего народа.

Об этом в беседе с İdman.Biz заявил 55-летний марафонец, заместитель председателя комитета "Бег для всех" Федерации легкой атлетики Азербайджана Эльшан Гулиев.

Мужчина часто выступает в роли организатора марафонов, но в этот раз спустя почти два года вновь стал его участником.

“Бежать для меня – это свобода. Я был рад стать частью такого спортивного праздника. Это серьёзный и исторический шаг, который произошел немного позже - уже через 35 года после обретения независимости”.

Эльшан Гулиев надеется, что это только начало и в будущем таких забегов станет больше. Он считает, что соблюдение правил Международной атлетики в дальнейших марафонах могло бы привлечь больше зарубежных участников.

“Думаю, в будущем не стоит организовывать марафоны дольше шести часов, призеры должны определяться спустя четыре часа. Также было бы неплохо, чтобы во время регистрации участники четко указывали, сколько они планируют пробежать, чтобы можно было разделять их по группам. И было бы неплохо, если бы еда выдавалась нарезанной, а вода – в пластиковых стаканах. И, конечно, на пути должно быть много мусорок. Мы можем улучшить наши марафоны и попасть в календарь Международной атлетики, чтобы о них стало известно спортсменам из других стран”, – заключил он.