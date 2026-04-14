Фарид Гаибов обсудил совместные проекты с главой Европейской легкоатлетической ассоциации - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов провел встречу с президентом Европейской легкоатлетической ассоциации Добромиром Карамариновым, находящимся с визитом в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, в ходе встречи Фарид Гаибов рассказал о проводимой в Азербайджане работе в сфере спорта, а также о достигнутых результатах.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Европейской легкоатлетической ассоциацией, а также возможности реализации совместных проектов.

Во встрече также приняли участие главный исполнительный директор Европейской легкоатлетической ассоциации Кристиан Милз, руководитель департамента коммуникаций Биляна Даничич, президент Федерации легкой атлетики Азербайджана Джавид Гурбанов и генеральный секретарь организации Мехрем Султанзаде.