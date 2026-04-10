Умер первый чемпион мира в метании диска

Победитель первого чемпионата мира по легкой атлетике в метании диска чех Имрих Бугар умер в возрасте 70 лет.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на бывший клуб Бугара - пражскую "Дуклу".

Бугар взял "золото" на мировом первенстве в Хельсинки в 1983 году. На московской Олимпиаде он стал серебряным призером.

Участвовать в Играх-1984 сборная Чехословакии отказалась, присоединившись к бойкоту. Об этом решении Бугар узнал в тренировочном лагере в Калифорнии. "Что-то сломалось внутри меня. С тех пор я не завоевал ни одной крупной медали", - приводит воспоминания Бугара сайт Минобороны Чехии.

Бугару до сих пор принадлежит национальный рекорд в метании диска - 71.26 метра.

Он завершил спортивную карьеру в 1995-м, после чего работал тренером в "Дукле".