Объявлены результаты заключительного дня Международного турнира памяти Афгана Сафарова - ФОТО

Стали известны результаты финального дня 29-го Международного мемориала по легкой атлетике, посвященного памяти заслуженного тренера Афгана Сафарова. Соревнования прошли при организации Министерства молодежи и спорта, Федерации атлетики Азербайджана и при поддержке Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
Как сообщает İdman.Biz, призовые места в заключительный день распределились следующим образом:
Прыжки в длину (мужчины):
1. Ильдар Ахмадиев (Таджикистан)
2. Кясгин Аббасзаде
3. Джабир Алиев
Прыжки в длину (женщины):
1. София Исрафилова
2. Мехри Надирова
3. Роя Гулиева
Бег на 200 метров (мужчины):
1. Тембо Джон
2. Фаворис Музрапов (Таджикистан)
3. Руслан Литовский (Кыргызстан)
Бег на 200 метров (женщины):
1. Ламия Велиева
2. Ана Сохадзе (Грузия)
3. Кристина Пронзенко (Таджикистан)
Бег на 800 метров (мужчины):
1. Бахтияр Аскерли
2. Джавид Коланлы
3. Имран Бекжороев (Кыргызстан)
Бег на 800 метров (женщины):
1. Анна Коробовцева (Кыргызстан)
2. Кристина Читадзе (Грузия)
3. Гюльчин Нагиева