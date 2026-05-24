Объявлены результаты заключительного дня Международного турнира памяти Афгана Сафарова - ФОТО

24 Мая 2026 23:00
Стали известны результаты финального дня 29-го Международного мемориала по легкой атлетике, посвященного памяти заслуженного тренера Афгана Сафарова. Соревнования прошли при организации Министерства молодежи и спорта, Федерации атлетики Азербайджана и при поддержке Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Как сообщает İdman.Biz, призовые места в заключительный день распределились следующим образом:

Прыжки в длину (мужчины):

1. Ильдар Ахмадиев (Таджикистан)

2. Кясгин Аббасзаде

3. Джабир Алиев

Прыжки в длину (женщины):

1. София Исрафилова

2. Мехри Надирова

3. Роя Гулиева

Бег на 200 метров (мужчины):

1. Тембо Джон

2. Фаворис Музрапов (Таджикистан)

3. Руслан Литовский (Кыргызстан)

Бег на 200 метров (женщины):

1. Ламия Велиева

2. Ана Сохадзе (Грузия)

3. Кристина Пронзенко (Таджикистан)

Бег на 800 метров (мужчины):

1. Бахтияр Аскерли

2. Джавид Коланлы

3. Имран Бекжороев (Кыргызстан)

Бег на 800 метров (женщины):

1. Анна Коробовцева (Кыргызстан)

2. Кристина Читадзе (Грузия)

3. Гюльчин Нагиева

