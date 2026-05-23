19-летний протащил 1300-килограммовую машину на 42 километра

23 Мая 2026 15:29
Австралийский бегун Сэм Фланнери установил необычный рекорд, преодолев марафонскую дистанцию с автомобилем на буксире.

Как сообщает İdman.Biz, 19-летний спортсмен пробежал 42 километра, таща за собой машину весом около 1300 килограммов.

Фланнери завершил дистанцию за 7 часов 46 минут 42 секунды.

При этом молодой атлет использовал свой рекорд не только как спортивное достижение, но и как социальную акцию. Он организовал кампанию в поддержку психического здоровья молодежи под лозунгом "Ты не один".

В результате инициативы всего за один день удалось собрать 7000 долларов пожертвований, что составляет примерно 12 тысяч манатов.

