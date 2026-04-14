18-летний спринтер из Австралии побил рекорд Усэйна Болта - ВИДЕО

14 Апреля 2026
14 Апреля 2026 11:18
18-летний спринтер из Австралии побил рекорд Усэйна Болта

В мире легкой атлетики зафиксировано историческое событие. Молодая звезда австралийского спорта Гут Гут вписал свое имя в историю, побив рекордный показатель легендарного Усэйна Болта в беге на 200 метров.

Как сообщает İdman.Biz, 18-летний атлет на чемпионате Австралии по легкой атлетике преодолел дистанцию за 19,67 секунды. Этим результатом он не только установил лучший показатель в истории Австралии, но и превзошел время Усэйна Болта, зафиксированное в 2004 году.

Напомним, что Усэйн Болт в категории атлетов до 20 лет (U20) пробежал 200 метров за 19,93 секунды, что долгие годы оставалось ориентиром для молодых спринтеров. Спустя 22 года этот результат был официально улучшен Гутом Гутом. Специалисты сравнивают высокий темп и легкий стиль бега молодого атлета на финишной прямой с манерой легендарного Болта, называя его новым лидером мировой легкой атлетики.

İdman.Biz
