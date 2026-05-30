Азербайджанская легкоатлетка завоевала бронзу чемпионата Европы

Азербайджанская легкоатлетка Сакина Гаджизаде стала призером чемпионата Европы среди малых стран, который проходит в Монако.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Азербайджана, представительница национальной команды успешно выступила в соревнованиях по толканию ядра.
Гаджизаде показала результат 12,78 метра и заняла третье место.
Таким образом, азербайджанская спортсменка пополнила медальную копилку сборной бронзовой наградой.
Напомним, что чемпионат Европы среди малых стран проходит в Монако с участием спортсменов из государств с ограниченным населением и является одним из официальных международных турниров под эгидой европейской легкой атлетики.