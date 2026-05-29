В Гусаре более 800 человек приняли участие в забеге "К вершине" - ФОТО

29 Мая 2026 09:53
В Гусаре более 800 человек приняли участие в забеге "К вершине"

В Гусарском районе состоялся массовый легкоатлетический забег под названием "К вершине".

Как сообщает İdman.Biz, соревнование было организовано по совместной инициативе Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Исполнительной власти Гусарского района и Федерации легкой атлетики Азербайджана.

В забеге приняли участие более 800 любителей спорта. Участники соревновались на дистанции 11 километров.

В женской категории старше 22 лет победительницей стала Назрин Гарибова, опередившая 145 соперниц.

В возрастной категории от 15 до 22 лет Набиюлла Галабагиев занял второе место среди 131 участника. Третьим финишировал Абель Исмиханов.

Отметим, что забег стал одним из самых массовых легкоатлетических мероприятий, проведенных в регионах Азербайджана в нынешнем году.

