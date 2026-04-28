25 тысяч человек выйдут на старт "Бакинского марафона-2026"

В это воскресенье в столице пройдет "Бакинский марафон-2026", организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева. На участие в соревновании уже зарегистрировались 25 тысяч человек.

Как сообщает İdman.Biz, вместе с гражданами Азербайджана на старт выйдут участники из США, Германии, Великобритании, Китая, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Турции, Украины и других стран.

По традиции в марафоне также примут участие люди с ограниченными физическими возможностями, а также лица с синдромом Дауна.

В этом году соревнование впервые пройдет на классической марафонской дистанции 42 километра.

Старт будет дан на Площади Государственного флага, а финишной точкой станет территория Sea Breeze.

Мужчины и женщины поведут борьбу за призовые места и победу в общем зачете.

Интерес к марафону дополнительно усилился после громкого события в мировой легкой атлетике. 26 апреля на Лондонском марафоне был установлен новый мировой рекорд. Кенийский бегун Себастьян Саве преодолел дистанцию 42,195 км за 1 час 59 минут 30 секунд. У женщин победила эфиопка Тигст Ассефа с результатом 2 часа 15 минут 41 секунда.