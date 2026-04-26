Кениец стал первым в истории, пробежавшим марафон быстрее двух часов

Кенийский марафонец Себастьян Саве вписал свое имя в историю легкой атлетики.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен стал первым в мире, кому удалось преодолеть марафонскую дистанцию менее чем за два часа. На Лондонском марафоне он показал результат 1 час 59 минут и 30 секунд.

Второе место занял эфиоп Йомиф Киджелча с результатом 1:59,41, а третьим финишировал представитель Уганды Джейкоб Киплимо, показав время 2:00,28.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал кенийцу Келвину Киптуму, который в октябре 2023 года пробежал марафон за 2 часа и 35 секунд на Чикагском марафоне.