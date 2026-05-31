В Баку прошел детский спортивный фестиваль по легкой атлетике KidsRunFest - ФОТО

31 Мая 2026 21:28
Состоялось детское спортивное мероприятие по легкой атлетике под названием KidsRunFest.

Как сообщает İdman.Biz, забег был приурочен к пятилетию Всемирного дня детской легкой атлетики. Мероприятие было организовано совместно Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics), Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Федерацией атлетики Азербайджана, беговым клубом Zəfər и компанией Camphood.

В соревнованиях приняли участие около 200 детей, представляющих различные возрастные группы. Юные спортсмены проверили свои силы в беге на дистанциях 400, 600, 800 и 1000 метров.

Главной целью проведения фестиваля стали пропаганда здорового образа жизни среди детей, повышение интереса к легкой атлетике и выявление молодых талантов.

