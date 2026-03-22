22 Марта 2026
Арман Дюплантис выиграл ЧМ-2026 в помещении с мировым рекордом

Атлетика
Новости
22 Марта 2026 21:48
20
Арман Дюплантис выиграл ЧМ-2026 в помещении с мировым рекордом

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по прыжкам с шестом Арман Дюплантис завоевал золотую медаль на чемпионате мира — 2026 в закрытом помещении в Польше. Он также стал автором нового мирового рекорда в помещении, сообщает İdman.Biz. Титулованный швед преодолел высоту в 6,25 м.

"Серебро" турнира досталось греческому спортсмену Эммануилу Каралису, который остановился на отметке в 6,05. Тройку сильнейших замкнул представитель Австралии Кертис Маршалл. Его результат — 6,00 м.

Ранее Дюплантис в 15-й раз в своей карьере установил новый мировой рекорд. Он преодолел высоту в 6,31 м на предсезонном турнире Mondo Classic – 2026.

İdman.Biz
