Winners of Baku Greco-Roman Wrestling Championship

U-15 Baku Greco-Roman Wrestling Championship was held.

The press service of the Azerbaijan Wrestling Federation published information about this, Idman.biz reports.

202 wrestlers participated in the competition held at Shagan Olympic Sports Complex.

U-15 Baku Championship winners and prize-winners:

38 kg

1. Huseyn Amrahly (UGIM-2)

2. Punhan Shahmarov (ROIL)

3. Abelfaz Huseynly (Neftchi)

4. Khudayar Karimov (UGIM-2)

41 kg

1. Ali Javadly (UGIM-2)

2. Emin Salmanov (MOIK)

3. Polad Gulverdiyev (ROIL), Pasha Aslan (Lokomotiv)

44 kg

1. Omar Salmanov (MOIK)

2. Mirsaid Azizov (ROIL)

3. Ali Gafarly (UGIM-5), Etibar Hasanov (Wrestler)

48 kg

1. Ilkin Gurbanov (UGIM-5)

2. Elmin Khalsayev (Wrestler)

3. Amin Mammadov (UGIM-5), Ulvu Bayramov (ROIL)

52 kg

1. Huseyn Mustafazade (ROIL)

2. Gurban Majnunov (Neftchi)

3. Raul Mammadzade (ROIL), Novruz Safarov (Pirshaghi)

57 kg

1. Eldeniz Allahverdiyev (Neftchi)

2. Elmir Cherkazov (ROIL)

3. Salavat Afyatulin (Neftchi), Khazar Yusifzade (MOIK)

62 kg

1. Nadir Hasanov (UGIM-2)

2. Eldar Ismayilzade (UGIM-9)

3. Sanan Mustafali (Mahsul), Kamran Niftiyev (UGIM-9)

68 kg

1. Rafael Ahadli (UGIM-2)

2. Mahammad Sadigzade (Pehlevan)

3. Bakhtiyar Gurbanzade (UGIM-10), Kenan Akbarli (Gimnasiya)

75 kg

1. Isfahan Hasanov (ROIL)

2. Ravan Huseynov (Spartak)

3. Aykhan Salmanov (AGF), Khalid Mammadli (Neftchi)

85 kg

1. Ismaddin Guliyev (Gymnasium)

2. Huseyn Aghayev (Pehlevan)

3. Ravan Gurbanov (UGIM-1), Habil Sadikhzade (Arena)

Idman.biz